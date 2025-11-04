Der Innsbrucker Christbaum ist da: So schneidet er im Vergleich zu den Früheren ab

Auch wenn die Temperaturen es noch nicht andeuten, aber die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Ein Grund dafür: Dienstagmittag wurde vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck der Christbaum vor den Augen zahlreicher Schaulustiger aufgestellt. Doch wie schlägt sich der Baum im Vergleich zu denen der vorigen Jahre? Unser Ranking aller Bäume von 2014 bis 2025.