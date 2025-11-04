Von schön bis hässlich
Prachtstücke und Sorgenkinder: Die Innsbrucker Christbäume der vergangenen Jahre im Ranking
Am 4. November wird heuer der Innsbrucker Christbaum aufgestellt. Manche Bäume konnten in den letzten Jahren mit ihrem Aussehen mehr glänzen als andere.
© Falk, Springer
Auch wenn die Temperaturen es noch nicht andeuten, aber die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Ein Grund dafür: Dienstagmittag wird vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck der Christbaum vor den Augen zahlreicher Schaulustiger aufgestellt. Bevor es soweit ist, werfen wir einen Blick zurück auf die „Prachtstücke“ der letzten Jahre. Von ganz schön bis ganz schön hässlich: Unser Ranking aller Bäume von 2014 bis 2024.