80 Jahre nach Kriegsende
Die Schrecken des Lageralltags: KZ-Aufzeichnungen von Ernst Verdross aus Hall veröffentlicht
Historikerin Elisabeth Walder hat die KZ-Erinnerungen von Ernst Verdross als Buch herausgebracht. Christoph (l.) und Martin Sailer lesen am 6. November ein weiteres Mal aus dem beklemmenden Text.
© Michael Domanig
Beklemmende Einblicke in den Alltag im KZ Dachau gewähren die Aufzeichnungen des langjährigen Haller Magistratsdirektors und NS-Gegners Ernst Verdross (1892-1963). Historikerin Elisabeth Walder macht dieses wichtige Zeitdokument nun erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Wegen großen Interesses wird die Buchpräsentation wiederholt.