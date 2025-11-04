Die Schrecken des Lageralltags: KZ-Aufzeichnungen von Ernst Verdross aus Hall veröffentlicht

Beklemmende Einblicke in den Alltag im KZ Dachau gewähren die Aufzeichnungen des langjährigen Haller Magistratsdirektors und NS-Gegners Ernst Verdross (1892-1963). Historikerin Elisabeth Walder macht dieses wichtige Zeitdokument nun erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Wegen großen Interesses wird die Buchpräsentation wiederholt.