Neuerlicher Rückschlag
Knie-OP notwendig: ÖSV-Abfahrer verpasst Weltcup-Bewerbe in Amerika
Muss vorerst seinen Kollegen zuschauen: Stefan Rieser.
© APA/EXPA/JOHANN GRODER
Die Olympia-Saison startet für Stefan Rieser mit einem neuerlichen gesundheitlichen Rückschlag. Wie der ÖSV bekanntgab, brach beim 28-jährigen Gasteiner eine alte Knieverletzung auf, sodass ein operativer Eingriff am Meniskus erforderlich wurde. Der Salzburger fällt für rund fünf Wochen aus und verpasst damit die Speed-Rennen in Übersee.
„Natürlich ist es bitter, den Saisonstart zu verpassen, aber ich will das Knie jetzt vollständig ausheilen lassen, um bald wieder voll angreifen zu können“, so Rieser. (TT.com)