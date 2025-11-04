Knie-OP notwendig: ÖSV-Abfahrer verpasst Weltcup-Bewerbe in Amerika

Die Olympia-Saison startet für Stefan Rieser mit einem neuerlichen gesundheitlichen Rückschlag. Wie der ÖSV bekanntgab, brach beim 28-jährigen Gasteiner eine alte Knieverletzung auf, sodass ein operativer Eingriff am Meniskus erforderlich wurde. Der Salzburger fällt für rund fünf Wochen aus und verpasst damit die Speed-Rennen in Übersee.