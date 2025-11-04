- Überblick
Ärger im Unterhaus
Kantinen-Diebstähle: Fügen schaltet Polizei ein, Spenden füllen Nachwuchskasse in Jenbach auf
Von Michael Pipal
Während der SV Fügen den Kantinen-Diebstahl der Polizei übergibt, durfte sich Jenbach über ein besonderes Happy End freuen.
