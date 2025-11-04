Pkw beschleunigte plötzlich, durchbrach zwei Zäune und eine Hecke in Hall

Hall in Tirol – Zu einem kuriosen Unfall war es am Montagvormittag in Hall gekommen. Ein 76-Jähriger wollte gegen 9.15 Uhr seine Beifahrerin in der Recheisstraße aus seinem Auto aussteigen lassen. Plötzlich beschleunigte der Pkw, allerdings ohne das Zutun des Fahrers.

Der Lenker konnte weder lenken noch bremsen. Am Ende der Recheisstraße durchbrach der 76-Jährige den Zaun eines Grundstücks, fuhr durch dieses hindurch, durchbrach die dortige Hecke sowie erneut den Zaun. Erst 50 Meter weiter im angrenzenden Feld kam das Fahrzeug zum Stillstand.