Zwei Autos krachten in Nassereith frontal zusammen: Beide Fahrer verletzt

Nassereith – Eine 62-jährige Deutsche ist mit ihrem Auto am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr in Nassereith auf der B189 frontal mit dem Pkw eines 24-jährigen Österreichers zusammengekracht. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn.

Die Deutsche lenkte ihr Auto in Richtung Imst, während der junge Mann in Richtung Nassereith unterwegs war. Der 24-Jährige versuchte vergeblich, den Zusammenstoß zu vermeiden, und steuerte das Fahrzeug gegen die rechte Leitschiene.