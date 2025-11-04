Zwei Autos krachten in Nassereith frontal zusammen: Beide Fahrer verletzt
Nassereith – Eine 62-jährige Deutsche ist mit ihrem Auto am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr in Nassereith auf der B189 frontal mit dem Pkw eines 24-jährigen Österreichers zusammengekracht. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn.
Die Deutsche lenkte ihr Auto in Richtung Imst, während der junge Mann in Richtung Nassereith unterwegs war. Der 24-Jährige versuchte vergeblich, den Zusammenstoß zu vermeiden, und steuerte das Fahrzeug gegen die rechte Leitschiene.
Beide Lenker verletzten sich leicht. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife leistete bis zum Eintreffen der Rettung Erste Hilfe. Die Frau wurde von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Zams gebracht, der 24-Jährige begab sich selbstständig dorthin. Die B189 war für die Dauer der Unfallaufnahme einspurig gesperrt. Eine Umleitung erfolgte über eine Nebenfahrbahn. (TT.com)