Ring des Landes verliehen
„Es tut mir leid“: Platter entschuldigt sich für Entscheidungen während Corona-Pandemie
Günther Platter blickte auch auf die schwierigste Zeit während der Corona-Pandemie zurück. „Wir mussten rasch handeln und oft hart entscheiden.“
Heute Vormittag wurde Günther Platter mit dem Ehrenring die höchste Auszeichnung des Landes verliehen. Der Alt-Landeshauptmann hielt dabei eine bemerkenswerte Dankesrede. Als einer der ersten Ex-Politiker entschuldigte er sich für Entscheidungen während der Corona-Pandemie.