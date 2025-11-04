50 Jahre Kulturarbeit: Museumsverein Reutte feiert Jubiläum mit Festakt

Der Museumsverein des Bezirkes Reutte begeht am 6. November sein 50-jähriges Bestehen mit einem Festakt im Lina-Thyll-Saal. Dabei wird auch das einzige noch lebende Gründungsmitglied über die Anfänge des Vereins berichten.

Reutte – Was 1975 als Initiative begann, hat sich zu einer bedeutenden kulturellen Institution entwickelt. Der heute 250 Mitglieder starke Museumsverein des Bezirkes Reutte betreibt nicht nur das Museum im Grünen Haus, sondern seit 2008 auch die Stadtbibliothek Reutte. „Wir sind stolz darauf, dass aus einer Initiative von 1975 eine Institution geworden ist, die Kulturarbeit für die Stadtgemeinde, den Bezirk Reutte und das Land Tirol leistet“, erklärt Obmann Ernst Hornstein.

Die Wurzeln des Museumswesens im Bezirk reichen sogar bis ins Jahr 1922 zurück, als erste Pioniere begannen, historische Gegenstände zu sammeln und zu bewahren. Der heutige Museumsverein wurde 1975 von Thomas Wolf gegründet. Ein wichtiger Meilenstein in der Vereinsgeschichte war der Umzug des Heimatmuseums in das „Grüne Haus“ im Jahr 1990 unter Bürgermeister Siegfried Singer.

Bewahren und erforschen

Seit 2005 agiert der Verein als eigenständiger Dienstleister mit eigenem Personal und finanzieller Verantwortung, nachdem er den Betrieb des Museums vom damaligen Markt Reutte übernommen hatte. „Über die wechselhaften Zeiten hinweg blieb eines immer im Fokus: die Geschichte der Heimat zu bewahren und zu erforschen“, betont Hornstein.

Beim Festakt wird Richard Lipp, als einziges noch lebendes Gründungsmitglied, über die Anfänge sprechen. „Es ist bewegend, dass wir mit Richard Lipp einen Zeitzeugen haben, der von den ersten Schritten des Vereins erzählen kann“, freut sich Obmann-Stellvertreter Klaus Wankmiller.

LH Mattle bei Festakt

Die Jubiläumsfeier beginnt um 18 Uhr mit dem Empfang der Gäste. Der offizielle Festakt startet um 18.30 Uhr mit Ansprachen der Vereinsvertreter, des Gründungsmitglieds Richard Lipp, Landeshauptmann Anton Mattle und Bürgermeister Günter Salchner. Für die musikalische Umrahmung sorgt die „Museumsmusig“ unter der Leitung von Klaus Wankmiller. Im Anschluss sind alle Teilnehmer zu einem Umtrunk mit Buffet eingeladen.