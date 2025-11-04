Auf diese Spieler setzt Teamchef Rangnick bei Österreichs WM-Quali-Finale

Wien – Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick verzichtet in den entscheidenden WM-Qualispielen auf Experimente. David Alaba ist trotz seiner jüngsten Wadenprobleme dabei, Xaver Schlager kehrt nach überstandener Muskelblessur zurück. Ansonsten gibt es im Vergleich zum Oktober-Kader mit Elversberg-Goalie Nicolas Kristof nur einen Neuling. Wieder im Kader stehen die beiden Tiroler Marco Friedl (Werder Bremen) und Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC). Das ÖFB-Team kämpft am 15. November auswärts gegen Zypern und am 18. November in Wien gegen Bosnien um die erste WM-Teilnahme seit 1998.

Gelöst werden könnte das Ticket bereits mit einem Sieg gegen Zypern, sofern den Bosniern knapp drei Stunden später kein Heimsieg gegen Rumänien gelingt. Auf der Mittelmeerinsel fehlen werden Phillipp Mwene und Alaba, beide sind gesperrt. Österreich führt die Tabelle in Gruppe H zwei Runden vor Schluss zwei Punkte vor Bosnien und fünf Zähler vor Rumänien an. Der Erste reist im kommenden Jahr zur WM nach Nordamerika, der Zweite tritt im Play-off an. (APA/TT.com)