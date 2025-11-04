Ins Spital gebracht
61-Jähriger bei Sturz von Anhänger in Strass im Zillertal verletzt
Strass im Zillertal – Ein 61-Jähriger ist am Dienstagvormittag bei einem Arbeitsunfall im Unterland verletzt worden. Der Mann blieb gegen 8 Uhr auf einer Baustelle in Strass beim Abladen von Stahlmatten von einem Anhänger mit seiner Kleidung an einer der Matten hängen.
Er verlor das Gleichgewicht und stürzte seitlich vom Anhänger auf den Boden. Der 61-Jährige wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. (TT.com)