Vorsorge im Dienst der Menschen

Die Tiroler Notarinnen und Notare unterstützen den CURO Pflege-Award mit einer Patenschaft in der Kategorie „Wegweiser“.

Besonders in schwierigen Lebensphasen, in denen man möglicherweise nicht mehr selbst entscheiden kann, ist es entscheidend, den richtigen Wegweiser zu haben. Tiroler Notar:innen bieten Ihnen diese Orientierung und stehen Ihnen mit ihrem Fachwissen zur Seite, damit Sie frühzeitig und rechtssicher für die Zukunft vorsorgen können.

Vorsorgevollmacht

Das Leben stellt uns immer wieder vor unerwartete Herausforderungen. Ein zentraler Bestandteil der rechtlichen Vorsorge ist die Vorsorgevollmacht. Sie ermöglicht,im Voraus festzulegen, wer in Ihrem Namen handeln darf, wenn Sie selbst dazu nicht mehr in der Lage sind. Sei es bei finanziellen Angelegenheiten, medizinischen Entscheidungen oder anderen wichtigen Aspekten – mit einer Vorsorgevollmacht stellen Sie sicher, dass Ihre Wünsche umgesetzt werden, wenn Sie nicht mehr selbst entscheiden können.

Neben der Vorsorgevollmacht ist die Patientenverfügung ein wichtiger Baustein der Vorsorge. Sie legt fest, welche medizinischen Maßnahmen im Falle einer schweren Erkrankung oder Verletzung durchgeführt oder unterlassen werden sollen. Die Patientenverfügung schützt Ihre Würde und gewährleistet, dass persönliche Vorstellungen von Lebensqualität in einer kritischen Situation gewahrt bleiben.

Rechtlich gültiger letzter Wille

Mit einem Testament können Sie regeln, wie Ihr Vermögen nach Ihrem Tod aufgeteilt werden soll. Damit Ihr Testament sicher verwahrt wird und Gültigkeit besitzt, sollten Sie es gemeinsam mit einem:r Rechtsberater:in wie einem:r Notar:in aufsetzen. So ist vorab geregelt, was mit Ihrem Besitz geschehen soll.

Wichtig: Sie können Ihr Testament jederzeit ändern oder widerrufen!

Nicht sorgen, aber vorsorgen

Tiroler Notar:innen bieten Ihnen die Unterstützung, die Sie brauchen, um Ihre rechtlichen Verhältnisse klar zu regeln. So stellen Sie sicher, dass Ihre Wünsche auch dann respektiert werden, wenn Sie nicht mehr selbst in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen.