Motorradfahrer prallte in Kufstein gegen abbiegendes Auto: Zwei Personen verletzt

Kufstein – Bei einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto wurden am Montag in Kufstein zwei Personen verletzt. Zu dem Unfall kam es kurz vor 18 Uhr auf der Tiroler Straße (B171) im Stadtteil Zell. Ein 44-jähriger Motorradfahrer überholte eine Autokolonne und übersah dabei offenbar einen links abbiegenden Pkw. Er prallte frontal in die linke Seite des Autos, berichtet die Polizei.