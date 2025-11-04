Kollision beim Überholen

Motorradfahrer prallte in Kufstein gegen abbiegendes Auto: Zwei Personen verletzt

Kufstein – Bei einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto wurden am Montag in Kufstein zwei Personen verletzt. Zu dem Unfall kam es kurz vor 18 Uhr auf der Tiroler Straße (B171) im Stadtteil Zell. Ein 44-jähriger Motorradfahrer überholte eine Autokolonne und übersah dabei offenbar einen links abbiegenden Pkw. Er prallte frontal in die linke Seite des Autos, berichtet die Polizei.

Der Biker und seine Mitfahrerin (30) stürzten und wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. Die beiden wurden zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Kufstein gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Die B171 war während des Einsatzes nur einspurig befahrbar. (TT.com)

