Bus verlor auf Straße in Rum Kühlflüssigkeit: Feuerwehr im Reinigungseinsatz

Rum – Nachdem ein Linienbus auf der Tiroler Straße (B171) in Rum Kühlflüssigkeit verloren hatte, musste die Feuerwehr am Dienstagvormittag zur Reinigung anrücken. Zu dem Vorfall kam es gegen 10 Uhr. Die Einsatzkräfte aus Rum banden die ausgetretene Flüssigkeit mittels Bindemittel.

Betroffen war ein Abschnitt von rund 200 Metern. Insbesondere die Bereiche bei den Bushaltestellen waren verunreinigt. „Für die Dauer der Arbeiten der Feuerwehr war die Bundesstraße in diesem Bereich in beiden Fahrtrichtungen nur einspurig befahrbar“, so die Polizei. (TT.com)