Bei Forstarbeiten in Nikolsdorf schwer verletzt: 31-Jähriger ins Krankenhaus geflogen

Der Forstarbeiter wurde von einem Stahlseil getroffen, mit dem ein Baumstamm aus dem Steilhang gezogen wurde. Der Schwerverletzte wurde von einem Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und ins Krankenhaus gebracht.

Nikolsdorf – Ein 31-jähriger Forstarbeiter musste am Dienstag mit schweren Verletzungen am Oberkörper ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen werden. Der Mann hatte zuvor mit seinem 43-jährigen Arbeitskollegen gegen 8.30 Uhr in Nikolsdorf im Wald Forstarbeiten durchgeführt. Das Gelände lag unterhalb eines Forstwegs und war recht steil.

Die Männer waren gerade dabei, einen Baumstamm mittels Bagger und Seilwinde aus dem Hang zu ziehen, als sich der Stamm im Gelände verkeilte und nicht weitergezogen werden konnte. Der 43-Jährige beschloss, den Standort seines Baggers zu wechseln, um den Stamm über einen anderen Zugwinkel auf den Forstweg zu befördern. Dabei ließ er das Zugseil nach, sodass es an Spannung verlor.

Der zweite Arbeiter ging währenddessen zu dem verkeilten Baum und bearbeitete ihn mit einer Motorsäge, um das Weiterziehen mit der Seilwinde zu erleichtern. Genau in dem Moment, als er die Säge zum Schnitt ansetzte, rutschte der Baumstamm im steilen Gelände talwärts. Dadurch wurde das lose Zugseil der Winde straffgezogen und verletzte den Forstarbeiter am Oberkörper. Der Baggerfahrer setzte sofort den Notruf ab und leistete bis zum Eintreffen des Notarzthubschraubers Erste Hilfe.