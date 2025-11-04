Digitale Vignette für 2026 ab sofort erhältlich

Wer möchte, kann schon jetzt die Digitale Vignette fürs kommende Jahr kaufen. Gültig ist sie frühestens ab 1. Dezember 2025.

Ab sofort ist die Digitale Vignette fürs Jahr 2026 erhältlich. Man kann sie im Mautshop der Asfinag, in der Asfinag-App, bei den sechs Mautstellen, beim ÖAMTC, ARBÖ und ADAC sowie an Tankstellen und Trafiken erwerben. Dabei ist wichtig: Auch wenn die Vignette heute schon gekauft wird, ist sie erst ab dem 1. Dezember 2025 gültig.

Gut zu wissen: Wegen der Konsumentenschutzfrist bei Online-Käufen gilt generell eine 18-tägige Frist bis zur Gültigkeit. Wer also möchte, dass die Vignette tatsächlich ab 1. Dezember 2025 nutzbar ist, muss sie bis spätestens 13. November online kaufen. Hintergrund: Gemäß der Europäischen Richtlinie für Konsumentenschutz können Kundinnen und Kunden vom Online-Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung zurücktreten – die Digitale Vignette ist deshalb erst 18 Tage nach dem Kauf gültig. Sofort gültig sind hingegen die Ein-Tages- und die Zehn-Tages-Vignette bei Online-Kauf.

Wie berichtet, werden die Preise für das Maut-Pickerl auch heuer wieder angepasst und für 2026 um 2,9 Prozent angehoben. Die Pkw-Jahresvignette kostet künftig 106,8 Euro.

Preise 2026 im Überblick Neue Tarife 2026 für Pkw (bzw. alle zweispurigen Kfz bis 3,5t hzG): 1-Tages-Vignette: EUR 9,60

10-Tages-Vignette: EUR 12,80

2-Monats-Vignette: EUR 32,00

Jahresvignette: EUR 106,80 Neue Tarife 2026 für Motorräder (einspurige Kfz): 1-Tages-Vignette EUR 3,80

10-Tages-Vignette: EUR 5,10

2-Monats-Vignette: EUR 12,80

Jahresvignette: EUR 42,70

Die Asfinag empfiehlt, die Digitale Vignette online ausschließlich im Asfinag-Shop oder über autorisierte Online-Vertriebspartner wie etwa ADAC, Autopay und Tolltickets zu kaufen. „Im Internet gibt es zahlreiche Anbieter, die auf den Vignettenpreis Aufschläge an die Kundinnen und Kunden verrechnen. Diese Verkäufer sind nicht autorisiert“, heißt es in einer Aussendung.

Ab 2027 nur noch digitale Variante

Fürs Jahr 2027 (konkret: 1. Februar) gibt es dann nur noch die digitale Variante, die bereits jetzt mehr als drei Viertel der Kundinnen und Kunden nutzen. Es soll ausreichend Zeit geben, sich auf den Umstieg einzustellen.

Wer keinen Online-Zugang hat, müsse sich aber keine Gedanken machen. Es soll nämlich weiterhin ausreichend Möglichkeiten geben, sich „analog“ eine Digitale Vignette zu kaufen, also sprich bei einer Trafik, Mautstelle, Tankstelle, ÖAMTC, ARBÖ oder einer Vertriebsstelle. Das Netz der Vertriebsstellen werde ausgebaut. (TT.com)