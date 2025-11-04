Alt-Landeshauptmann betroffen
Platter entsetzt über SOS-Kinderdorf: „Fühle mich wie viele andere ein Stück weit getäuscht“
Günther Platter erhielt am Dienstag den Ehrenring des Landes Tirol. Zu den Vorwürfen rund um das SOS-Kinderdorf zeigte er sich betroffen.
© APA/EXPA/GRODER, TT/Springer
Nach Landeshauptmann Anton Mattle (VP) äußerte sich auch dessen Vorgänger Günther Platter erstmals zu den Missbrauchsvorwürfen von SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner sowie Vertuschungen von dessen Nachfolger Helmut Kutin.