Neunjähriger in Zams von Auto angefahren, verletzt ins Krankenhaus gebracht

Zams – Ein Bub, der mit seinem Scooter unterwegs war, wurde am Dienstag in Zams von einem Auto angefahren und verletzt. Der Neunjährige stand gegen 13 Uhr mit einer Gruppe Schülern bei einem Zebrastreifen, der über die Tiroler Straße (B171) führt.

Plötzlich fuhr der Bub „ohne vorherige Ankündigung“ mit dem Scooter auf den Zebrastreifen, berichtet die Polizei. Ein Autofahrer (50) legte sofort eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem Kind jedoch nicht mehr verhindern.