Versehentlich von Baustelle ausgesperrt: Arbeiter in Kramsach schwer verletzt

Der 25-Jährige stürzte von einer Leiter, über die er wieder ins Haus gelangen wollte.

Kramsach – Ein Arbeiter wurde am Dienstag in Kramsach schwer verletzt, nachdem er sich von einer Baustelle ausgesperrt hatte und wieder ins Haus gelangen wollte. Der 25-Jährige war mit einem Arbeitskollegen mit Renovierungsarbeiten im ersten Stock eines Hauses beschäftigt. In der Mittagspause sperrten sich die beiden versehentlich aus.

Der 25-Jährige versuchte schließlich, über das gekippte Badezimmerfenster ins Haus zu gelangen. Er lehnte eine Leiter an die Außenwand, stieg nach oben und versuchte, das Fenster zu öffnen. „Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte aus circa vier Metern Höhe auf einen am Boden eingebauten ,Ziggelbrunnen‘“, berichtet die Polizei.