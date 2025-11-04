Ein Stück Tradition in der Innsbrucker Altstadt: So gefällt Passanten der neue Christbaum

Eine Fichte aus Mühlau schmückt dieses Jahr den Christkindlmarkt in der Innsbrucker Altstadt: Der 65 Jahre alte, 18 Meter hohe und 4,5 Tonnen schwere Baum wurde am Dienstag vor dem Goldenen Dachl aufgestellt. Eine Innsbruckerin kommt schon seit Jahren zum Aufstellen und weiß genau, wie der neue Baum im Vergleich zu den früheren aussieht.