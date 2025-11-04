Advent zieht ein

Ein Stück Tradition in der Innsbrucker Altstadt: So gefällt Passanten der neue Christbaum

Emil Gigele aus Fließ beobachtet bei einem Glas Aperol das Treiben rund um den neuen Christbaum in der Altstadt.
© Hörtnagl/Springer
Eva-Maria Hörtnagl

Von Eva-Maria Hörtnagl

Eine Fichte aus Mühlau schmückt dieses Jahr den Christkindlmarkt in der Innsbrucker Altstadt: Der 65 Jahre alte, 18 Meter hohe und 4,5 Tonnen schwere Baum wurde am Dienstag vor dem Goldenen Dachl aufgestellt. Eine Innsbruckerin kommt schon seit Jahren zum Aufstellen und weiß genau, wie der neue Baum im Vergleich zu den früheren aussieht.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561