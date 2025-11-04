Gemeinsamer Arbeitgeber, doppelte Musik: Ceratizit-Mitarbeiter rocken die Kellerei

Am Freitag, 7. November, ab 20 Uhr, wird die Kellerei in Reutte zum Schauplatz eines besonderen musikalischen Doppelpacks: Mit „Ceratizit Metal Injection“ und „EveryBodyzDarling“ beweisen die Hartmetallspezialisten von Ceratizit, dass sie nicht nur bei der Metallverarbeitung, sondern auch musikalisch Qualität liefern können.

Reutte – Was Bayer 04 Leverkusen für den Pharmakonzern ist, ist „Ceratizit Metal Injection“ für den Hartmetallspezialisten aus Reutte. Aber statt Fußball gibt’s hier bundesligareifen Rock’n’Roll. Die „Werksband“ wurde vor etwa 15 Jahren gegründet und besteht ausschließlich aus Mitarbeitern des Hartmetallspezialisten Ceratizit aus Reutte. Während die Bandmitglieder tagsüber in unterschiedlichen Bereichen und Positionen des Unternehmens tätig sind, widmen sie ihre Feierabende der Rockmusik. Ihr Repertoire reicht von Classic-Rock der 80er Jahre bis hin zu modernen Hits und Evergreens.

Eine Besonderheit im Programm der Band sind zwei Eigenkompositionen, die speziell für ihren Arbeitgeber geschrieben wurden: die eingängige Single „Ceratizit (This is it)“ sowie den Nachfolger-Song „Right Up Our Alley“. Die dazugehörigen Musikvideos sind auf der Unternehmenswebsite zu finden.

Seltener Auftritt

Der Auftritt in der Kellerei stellt für „Ceratizit Metal Injection“ eine Seltenheit dar, da die Band nur wenige öffentliche Konzerte gibt. Fans haben hier die Gelegenheit, die Musiker außerhalb ihres „Firmenhabitats“ live zu erleben.

Als zweiter Act des Abends präsentiert sich „EveryBodyzDarling“, eine Formation, die sich auf kreative Coverversionen spezialisiert hat. Die Band ist dafür bekannt, bekannte Songs in völlig neue musikalische Gewänder zu kleiden – sei es, dass Pop-Songs zu Country-Nummern werden, Balladen sich in Punkrock-Kracher verwandeln oder Rock-Klassiker im Reggae-Rhythmus erklingen. Dabei verfolgt die Band stets das Ziel, „gute Originale besser zu machen und das Publikum zum Eskalieren zu bringen“.

Die Verbindung zwischen beiden Bands geht über den gemeinsamen Arbeitgeber hinaus – einige Musiker sind in beiden Formationen aktiv und wechseln an diesem Abend quasi die musikalischen Hüte. Das Publikum darf sich auf eine abwechslungsreiche Mischung aus 80er Classic-Rock und Western-Pop-Punk freuen.