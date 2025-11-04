Auto stürzte in Innsbruck in Wald: Zwei Männer verletzt
Innsbruck – Bei einem Autoabsturz wurden am Dienstagabend im Innsbrucker Stadtteil Arzl zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren verletzt. Die beiden waren gegen 19.30 Uhr auf dem Rechenhofweg talwärts unterwegs. Im unbeleuchteten Waldbereich in einer Kurve verlor der ortsunkundige Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet über den Straßenrand hinaus. Der Wagen stürzte mehrere Meter über steiles Waldgelände und kam seitlich hängend in den Bäumen zum Stillstand.
Die Insassen hatten Glück, sie blieben entgegen erster Meldungen unverletzt und konnten das Fahrzeug selbständig verlassen. Im Einsatz standen neben Rettung und Notarzt auch die Innsbrucker Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Arzl. Das Auto, das durch den Absturz massiv beschädigt wurde, konnte noch am Abend geborgen werden. (TT.com)