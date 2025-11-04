Auto stürzte in Innsbruck in Wald: Zwei Männer verletzt

Innsbruck – Bei einem Autoabsturz wurden am Dienstagabend im Innsbrucker Stadtteil Arzl zwei Männer verletzt. Die beiden Deutschen waren gegen 19.30 Uhr auf dem Rechenhofweg talwärts unterwegs. In einer Kurve ist der Pkw aus bisher unbekannter Ursache über den Straßenrand hinausgekommen und mehrere Meter in den Wald gestürzt. Der Wagen wurde von Bäumen gestoppt und blieb seitlich hängen.