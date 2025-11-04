Von Straße abgekommen

Auto stürzte in Innsbruck in Wald: Zwei Männer verletzt

Das Auto stürzte mehrere Meter in den Wald.
© TT/Daniel Liebl

Innsbruck – Bei einem Autoabsturz wurden am Dienstagabend im Innsbrucker Stadtteil Arzl zwei Männer verletzt. Die beiden Deutschen waren gegen 19.30 Uhr auf dem Rechenhofweg talwärts unterwegs. In einer Kurve ist der Pkw aus bisher unbekannter Ursache über den Straßenrand hinausgekommen und mehrere Meter in den Wald gestürzt. Der Wagen wurde von Bäumen gestoppt und blieb seitlich hängen.

Ersten Informationen zufolge hatten die Insassen Glück, sie wurden nur leicht verletzt. Im Einsatz standen neben Rettung und Notarzt auch die Innsbrucker Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Arzl. Das Auto, das durch den Absturz massiv beschädigt wurde, konnte noch am Abend geborgen werden. (TT.com)

Feuerwehr und ein Abschleppunternehmen konnten den Wagen bergen.
© TT/Daniel Liebl

