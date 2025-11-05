Dreijähriger nach Sturz von Mauer in Dölsach reanimiert, Zustand stabil

Der Dreijährige war von einer rund 75 Zentimeter hohen Mauer gestürzt und erlitt schwere Kopfverletzungen. Er befindet sich zur Beobachtung auf der Kinder-Intensivstation in Klagenfurt.

Dölsach – Ein Dreijähriger, der nach einem Sturz am Dienstag in Dölsach mit schweren Kopfverletzungen in das Landeskrankenhaus Klagenfurt geflogen wurde, wird dort mittlerweile bei stabilem Gesundheitszustand stationär betreut. Der Bub sei zur Beobachtung auf der Kinder-Intensivstation untergebracht, sagte eine Kliniksprecherin am Mittwoch.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr. Der Dreijährige war laut Polizei von einer rund 75 Zentimeter hohen Mauer gestürzt. Die 36-jährige Mutter, eine in Dölsach wohnhafte Deutsche, hatte mit ihrem Kind Nüsse gesammelt. Als sie eine Nuss vom Boden aufhob, schaute sie wieder zu ihrem Sohn und sah, dass dieser offensichtlich von der Mauer gestürzt war.

Kind musste reanimiert werden