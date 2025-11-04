Von Mauer gestürzt: Dreijähriges Kind musste in Dölsach reanimiert werden

Dölsach – Am Dienstagnachmittag gegen 15.00 Uhr war eine 36-jährige in Dölsach wohnhafte deutsche Staatsangehörige mit ihrem dreijährigen Sohn dabei, in der Nähe ihres Wohnhauses Nüsse zu ­sammeln.

Als die Mutter eine Nuss vom Boden aufhob, schaute sie wieder zu ihrem kleinen Sohn und sah, dass dieser offensichtlich von einer ca. 75 Zentimeter hohen Begrenzungsmauer gestürzt war und verletzt am ­Asphalt lag.

Mit Hubschrauber nach Klagenfurt geflogen

Die Mutter brachte den Buben nach Hause und legte ihn hin, da es ihm vermeintlich wieder gut ging und er ansprechbar war. Kurze Zeit später bemerkte die Mutter, dass etwas mit dem Kleinkind nicht stimmte und rief sofort den Notruf an.