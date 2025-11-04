Lenkerin wurde schwindelig

41-Jährige fuhr in Vomp gegen Stromkasten, Auto überschlug sich

Vomp – Bei einem Verkehrsunfall wurde eine 41-jährige Einheimische am Dienstag in Vomp verletzt. Die Frau war gegen 13.30 Uhr im Ortsteil Fiecht auf einer Gemeindestraße unterwegs, als ihr nach eigenen Angaben schwindelig wurde.

Infolgedessen fuhr die Frau auf einen Stromkasten auf, der Pkw überschlug sich, berichtet die Polizei. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Schwazer Krankenhaus gebracht. (TT.com)

