Gerät überrollte Fuß

Kompaktlader geriet in Söll ins Rollen, Arbeiter (31) verletzt

Der Kompaktlader geriet bei einer Überprüfung ins Rollen. (Symbolbild)
© Canva

Söll – Ein 31-jähriger Arbeiter wurde am Dienstag auf einer Baustelle in Söll verletzt. Der Mann führte gegen 13.30 Uhr eine technische Überprüfung bei einem Kompaktlader durch. Dafür stellte er das Gerät in leicht abschüssigem Gelände ab.

„Während der Überprüfung fing das Arbeitsgerät plötzlich an zu rollen und der Reifen überrollte den linken Fuß des Arbeiters“, berichtet die Polizei. Der Türke wurde dadurch unbestimmten Grades verletzt. Seine Arbeitskollegen verständigten die Rettung und leisteten Erste Hilfe, bevor er ins Krankenhaus Kufstein gebracht wurde. (TT.com)

