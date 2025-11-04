Unfall mit Muldenkipper
Großer Stein prallte gegen Fahrerkabine: Arbeiter im Kühtai verletzt
Silz – Bei einem Unfall auf einer Baustelle wurde ein Arbeiter am Dienstagnachmittag im Kühtai verletzt. Der 60-jährige Kroate verlud mit einem Muldenkipper Material. Dabei kippte ein rund drei Kubikmeter großer Stein von der Schaufel und prallte gegen die Fahrerkabine, berichtet die Polizei.
Der Mann spürte daraufhin Schmerzen in der Brust und an den Händen. Seine Arbeitskollegen verständigten den Notarzt. Der Verletzte wurde schließlich mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. (TT.com)