Großer Stein prallte gegen Fahrerkabine: Arbeiter im Kühtai verletzt

Silz – Bei einem Unfall auf einer Baustelle wurde ein Arbeiter am Dienstagnachmittag im Kühtai verletzt. Der 60-jährige Kroate verlud mit einem Muldenkipper Material. Dabei kippte ein rund drei Kubikmeter großer Stein von der Schaufel und prallte gegen die Fahrerkabine, berichtet die Polizei.