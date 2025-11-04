Bayern verteidigte Sieg gegen PSG auch in Unterzahl, Liverpool bezwang Real

Die Schlagerspiele am Champions-League-Dienstag waren nichts für schwache Nerven. Weiter ohne Punktverlust: der FC Bayern und Arsenal.

Paris – Der FC Bayern war auch von Paris Saint-Germain nicht zu bremsen. Die Münchner schrieben in der Champions League mit einem 2:1 beim Titelverteidiger den 16. Sieg im 16. Pflichtspiel dieser Saison an. Luis Diaz traf zweimal für die Bayern, musste mit Rot aber kurz vor der Pause vom Feld. In der Königsklasse ebenfalls noch makellos ist Arsenal nach einem 3:0 bei Slavia Prag. Liverpool fügte Real Madrid mit einem 1:0-Heimsieg hingegen die erste Niederlage zu.

Tottenham gewann mit dem in der zweiten Halbzeit eingewechselten Kevin Danso 4:0 gegen den FC Kopenhagen. Einen Heimsieg holte auch Atletico Madrid mit einem 3:1 gegen Union Saint-Gilloise. Bei den Belgiern saß Raul Florucz auf der Bank. Juventus Turin spielte nur 1:1 gegen Sporting Lissabon, Napoli kam daheim gegen Eintracht Frankfurt nicht über ein 0:0 hinaus. Olympiakos Piräus gegen PSV Eindhoven endete 1:1, Monaco siegte bei Bodö/Glimt 1:0.

Blitzstart und böses Foul

Die Bayern mit dem wieder rechts außen aufgebotenen Konrad Laimer nutzten im Prinzenpark schon in der 4. Minute eine Umschaltsituation zur frühen Führung durch Diaz. Der Kolumbianer machte nach einem herben Schnitzer von PSG-Kapitän Marquinhos nach 32 Minuten seinen Doppelpack perfekt. Bayerns Matchwinner erlebte den Pausenpfiff aber nicht mehr am Rasen. Nach einem überharten Einstieg gegen Achraf Hakimi sah der Stürmer nach VAR-Intervention glatt Rot, der PSG-Profi konnte nicht mehr weiterspielen. Die Hausherren hatten bereits davor verletzungsbedingt wechseln müssen: Der vor der Partie von Oberschenkelproblemen geplagte Ousmane Dembele ging nach etwas mehr als 20 Minuten schon wieder in die Kabine.

Die Bayern waren nach der Pause immer mehr in der Defensive gefordert. Manuel Neuer war zunächst noch gegen Vitinha zur Stelle, ehe der eingewechselte Joao Neves akrobatisch per Volley zum Anschlusstreffer abschloss (74.). Der Portugiese hätte Minuten später per Kopf beinahe den Ausgleich erzielt. Gegen einen anstürmenden Titelverteidiger retteten Laimer und Co. das Ergebnis über die Zeit. Für PSG war es die erste Niederlage im laufenden Bewerb.

Champions League, Dienstag Slavia Prag – Arsenal 0:3 (0:1). Tore: Saka (32./Elfer), Merino (46., 68.)

Tore: Saka (32./Elfer), Merino (46., 68.) SSC Napoli – Eintracht Frankfurt 0:0

Atletico Madrid – Union Saint-Gilloise 3:1 (1:0). Tore: Alvarez (39.), Gallagher (73.), Llorente (96.) bzw. Sykes (80.)

Tore: Alvarez (39.), Gallagher (73.), Llorente (96.) bzw. Sykes (80.) FK Bodö/Glimt – AS Monaco 0:1 (0:1). Tor: Balogun (43.). Rot: Gundersen (Bodö/82.)

Tor: Balogun (43.). Rot: Gundersen (Bodö/82.) Juventus Turin – Sporting Lissabon 1:1 (1:1). Tore: Vlahovic (34.) bzw. Araujo (12.)

Tore: Vlahovic (34.) bzw. Araujo (12.) Liverpool – Real Madrid 1:0 (0:0). Tor: Mac Allister (61.)

Tor: Mac Allister (61.) Olympiakos Piräus – PSV Eindhoven 1:1 (1:0). Tore: Martins (17.) bzw. Pepi (93.)

Tore: Martins (17.) bzw. Pepi (93.) Paris St. Germain – Bayern München 1:2 (0:2). Tore: Neves (74.) bzw. Diaz (4., 32.). Rote Karte: Diaz (Bayern/45.+7)

Tore: Neves (74.) bzw. Diaz (4., 32.). Rote Karte: Diaz (Bayern/45.+7) Tottenham Hotspur – FC Kopenhagen 4:0 (1:0). Tore: Johnson (19.), Odobert (51.), Van de Ven (64.), Palhinha (67.). Rot: Johnson (Tottenham/55.)

Für Arsenal trafen Bukayo Saka per Elfmeter (32.) sowie Mikel Merino per Doppelpack (46., 68.). Die Gunners haben bei elf geschossenen Toren noch keines erhalten und halten insgesamt bei nun acht Spielen ohne Gegentreffer. Bei Slavia kam Österreichs Internationaler Muhammed Cham in der 70. Minute ins Spiel. Arsenals Max Dowman holte sich den Rekord als jüngster jemals in der Champions League eingesetzter Spieler. Der Offensivakteur überholte mit 15 Jahren und 308 Tagen die bisher von Youssoufa Moukoko gehaltene Bestmarke. Der damalige Dortmund-Stürmer war im Dezember 2020 bei seinem Debüt in der Königsklasse 16 Jahre und 18 Tage alt.

Ein überragender Thibaut Courtois hielt Real an der Anfied Road lange im Spiel. Während die Madrilenen offensiv nicht in die Gänge kamen, erarbeiteten sich die zuletzt gebeutelten Reds gute Chancen. Der Belgier im Real-Gehäuse rettete sein Team nicht nur im Eins-gegen-Eins gegen Dominik Szoboszlai. Auch nach der Pause war Courtois sofort wieder gefordert. Nach einer Stunde war er jedoch chancenlos: Einen Szoboszlai-Freistoß wuchtete Argentiniens Weltmeister Alexis Mac Allister per Kopf (61.) in die Maschen.

Real konnte nicht mehr antworten. Kylian Mbappe kam dem Ausgleich gegen eine immer tiefer verteidigende Liverpool-Elf eine Viertelstunde vor Schluss nahe. Am Ende bejubelten die Liverpool-Fans jedes erfolgreiche Tackling ihrer Lieblinge. Real-Trainer Xabi Alonso verließ eine vergangene Wirkungsstätte somit ohne Erfolgserlebnis. Liverpool schloss in der Tabelle mit nun drei Siegen zu Real auf. (APA, TT.com)