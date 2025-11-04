85-jähriger Autolenker bei Unfall mit Zug in Wildon getötet

Ein 85-jähriger Pkw-Lenker ist am Dienstagabend in der Südsteiermark bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Zug getötet worden. Nach Polizeiangaben überquerte der Mann im Gemeindegebiet von Wildon (Bezirk Leibnitz) trotz Rotlichts einen unbeschrankten Eisenbahnübergang, als sich ein ÖBB Cityjet, der Richtung Graz unterwegs war, näherte. Der Pkw des Mannes wurde 40 Meter weit in eine angrenzende Böschung geschleudert. Dabei erlitt das Unfallopfer tödliche Verletzungen.

Eine Notärztin konnte an Ort und Stelle nur mehr den Tod des 85-Jährigen feststellen. Im Zug befanden sich etwa 30 Fahrgäste. Sie blieben unverletzt. Zum Unglück kam es kurz vor 19.00 Uhr. Die Südbahnstrecke war danach im betroffenen Bereich noch bis 21.13 Uhr für den Zugverkehr gesperrt.