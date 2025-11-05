Mehrere Verletzte bei Absturz von Frachtmaschine in USA

Ein Frachtflugzeug mit drei Crewmitgliedern an Bord ist im US-Staat Kentucky abgestürzt. Nach Angaben der Bundesluftfahrtbehörde (FAA) stürzte die Maschine gegen 17.15 Uhr (Ortszeit) nach dem Start vom Louisville Muhammad Ali International Airport ab. Es wurden Verletzte gemeldet, wie die Polizei von Louisville auf der Plattform X mitteilte. Die Ursache des Crashs war zunächst unklar. Aufnahmen vom Unglücksort zeigten einen riesigen Feuerball mit aufsteigenden Rauchsäulen.