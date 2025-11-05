Zig Tote durch Taifun "Kalmaegi" auf Philippinen

Durch den Taifun "Kalmaegi" sind auf den Philippinen mindestens 58 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch meldete, hinterließ der Wirbelsturm eine Spur der Verwüstung. Besonders betroffen ist die bei Touristen beliebte Provinz Cebu. Unter den Todesopfern sind sechs Soldaten, deren Hubschrauber bei einem Hilfseinsatz abstürzte. 13 weitere Menschen werden den Angaben zufolge noch vermisst.