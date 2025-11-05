Demokrat Mamdani zum Bürgermeister von New York gewählt

In New York hat der 34-jährige Zohran Mamdani die Bürgermeisterwahl gewonnen. Nach Angaben von US-Medien auf Basis von Hochrechnungen setzte sich der Politiker vom linken Flügel der Demokraten und erklärte Gegner von US-Präsident Donald Trump (Republikaner) gegen den von Trump unterstützten Kandidaten Andrew Cuomo durch. Mamdani wird als erster Muslim Bürgermeister der US-Ostküstenmetropole, er hat u. a. eine Mietpreisbremse und gratis Busse und Kinderbetreuung versprochen.

Cuomo ist Demokrat trat bei dieser Wahl aber als Unabhängiger an. Der frühere Gouverneur des Staates New York war Mamdani in der parteiinternen Vorwahl unterlegen- Dem republikanischen Kandidaten Curtis Sliwa maß Trump keine Siegeschancen bei. Daher empfahl er seinen Anhängern, für Cuomo als im Vergleich zu Mamdani geringeres Übel zu stimmen.

Trump hatte noch kurz vor der Wahl damit gedroht, Bundesmittel für die größte US-Stadt auf ein Minimum zu streichen, sollte Mamdani gewinnen. Der Newcomer könnte künftig zu einem gewichtigen Gegenspieler Trumps werden.