Rekorde bei Verbundkarten
Andrang bei Freizeitticket und Co. so groß wie noch nie: Wird der Verkauf jetzt limitiert?
Das Freizeitticket hat heuer schon die Marke von 70.000 verkauften Stück geknackt.
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Regiocard, Snow-Card und Freizeitticket vermelden eine Rekord-Nachfrage. Aber nicht alle freuts. Die Verantwortlichen der Regiocard beunruhigen die vielen Abnehmer aus Deutschland. Beim Freizeitticket wird sogar darüber diskutiert, den Verkauf zu begrenzen. Was dahintersteckt und wie konkret die Pläne sind.