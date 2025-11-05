Andrang bei Freizeitticket und Co. so groß wie noch nie: Wird der Verkauf jetzt limitiert?

Regiocard, Snow-Card und Freizeitticket vermelden eine Rekord-Nachfrage. Aber nicht alle freuts. Die Verantwortlichen der Regiocard beunruhigen die vielen Abnehmer aus Deutschland. Beim Freizeitticket wird sogar darüber diskutiert, den Verkauf zu begrenzen. Was dahintersteckt und wie konkret die Pläne sind.