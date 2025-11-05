Der Tiroler im WM-Kader: Für Profitraum pendelt Husic fast jeden Tag nach München

Als einziger Tiroler greift Loris Husic ab Mittwoch in Katar mit dem U17-Fußballnationalteam nach den Sternen. Es ist die Belohnung für unzählige Autofahrten von Kufstein nach München. Über einen Youngster, der ausgetretene Pfade verließ und dem Profi-Traum alles unterordnet.