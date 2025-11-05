E-Bike in Innsbruck gestohlen: Ortung führte Polizei direkt zum Tatverdächtigen

Innsbruck – Dienstagabend, gegen 22.50 Uhr, wurde in Innsbruck ein E-Bike im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Per Ortungsfunktion ermittelte der Eigentümer den Standort des Rades und alarmierte die Polizei.

Die Beamten konnten das E-Bike sicherstellen. In der Nähe trafen sie einen 30-jährigen Mann an. Aufgrund der mitgeführten Gegenstände, die laut Polizei unmittelbar mit dem Diebstahl in Verbindung gebracht werden konnten, wurde er als Tatverdächtiger identifiziert. (TT.com)