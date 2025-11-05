Wert von mehreren Tausend Euro

E-Bike in Innsbruck gestohlen: Ortung führte Polizei direkt zum Tatverdächtigen

Innsbruck – Dienstagabend, gegen 22.50 Uhr, wurde in Innsbruck ein E-Bike im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Per Ortungsfunktion ermittelte der Eigentümer den Standort des Rades und alarmierte die Polizei.

Die Beamten konnten das E-Bike sicherstellen. In der Nähe trafen sie einen 30-jährigen Mann an. Aufgrund der mitgeführten Gegenstände, die laut Polizei unmittelbar mit dem Diebstahl in Verbindung gebracht werden konnten, wurde er als Tatverdächtiger identifiziert. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561