Eva Maizner als „Lehrling des Monats Oktober" ausgezeichnet

Eine angehende Köchin aus dem Oberland wurde für ihre hervorragenden Leistungen geehrt. Eva Maizner aus Inzing, die im dritten Lehrjahr im Alpenresort Schwarz in Mieming tätig ist, erhielt die Auszeichnung „Lehrling des Monats Oktober“ von Arbeits- und Jugendlandesrätin Astrid Mair überreicht.

Inzing, Mieming – Bei der Feier im Hotel Schwarz in Mieming würdigte Landesrätin Mair die Leistungen der jungen Frau: „Der erste ‚Lehrling des Monats' im letzten Quartal dieses Jahres zeigt, dass sich Fleiß, Talent und ehrenamtliches Engagement für die Gesellschaft lohnen. Deshalb hat es sich Eva Maizner verdient, als eine der Besten in der Lehrlingsausbildung ausgezeichnet und vorgestellt zu werden."

Vielseitiges Engagement

Die junge Inzingerin hat die zweite Fachklasse der Tiroler Fachberufsschule für Tourismus und Handel in Landeck erfolgreich abgeschlossen. Ihr Ausbildungsbetrieb lobt besonders ihre Verlässlichkeit, Kollegialität und Pünktlichkeit.

Neben ihrer Lehre ist Eva Maizner in gleich vier Vereinen aktiv: Sie engagiert sich bei der Freiwilligen Feuerwehr, der Musikkapelle und im Ausschuss der Landjugend Inzing. Zudem ist sie Mitglied im Skiclub und als „Kids Coach" beim Tiroler Skiverband tätig. In ihrer Freizeit besucht sie die Landesmusikschule Zirl, wo sie Hackbrett lernt, und zählt Skifahren, Kochen und Treffen mit Freund*innen zu ihren Hobbys.

Ihre fachliche Weiterbildung umfasst den Grundlehrgang der Landesfeuerwehrschule, die Prüfung zur „Diplomierten Käsekennerin" sowie einen Rotkreuz-Kurs in Erster Hilfe.

Auszeichnung für besondere Leistungen

„Die Auszeichnung ‚Lehrling des Monats' wird für besondere Leistungen am Arbeitsplatz und in der Berufsschule sowie gesellschaftliches Engagement vergeben", erklärte Landesrätin Mair. Eine Jury aus Vertreter*innen des Landes Tirol, der Wirtschaftskammer, der Arbeiterkammer und der Berufsschulen entscheidet über die Vergabe.

Im Rahmen der Auszeichnungsfeier betonte Mair die Bedeutung der dualen Ausbildung: „Unsere duale Ausbildung im Lehrberuf ist weit über unsere Landesgrenzen hinaus anerkannt und geschätzt. Mit der Fachkräfteoffensive will das Land Tirol Jugendliche und ihre Eltern über die Vorteile einer Lehrausbildung informieren."