Ihr habt gewählt!

Das Tor des Monats Oktober: Ein 16-Jähriger stahl mit seinem Geniestreich allen die Show

Bei der AKA Tirol jubelt Lukas Falkner regelmäßig. Sein traumhafter Treffer für den SV Längenfeld wurde nun zum Tor des Monats Oktober gewählt.
© Daniel Schoenherr
