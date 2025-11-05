- Überblick
Ihr habt gewählt!
Das Tor des Monats Oktober: Ein 16-Jähriger stahl mit seinem Geniestreich allen die Show
Bei der AKA Tirol jubelt Lukas Falkner regelmäßig. Sein traumhafter Treffer für den SV Längenfeld wurde nun zum Tor des Monats Oktober gewählt.
© Daniel Schoenherr
Von Michael Pipal
Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:
Günter Almberger
+4350403 3324
Michael Pipal
+4350403 3322
Daniel Lenninger
+4350403 2411
Alexander Gruber
+4350403 3671
Tobias Waidhofer
+4350403 2305
