Ein Trainingstag auf Wolke sieben: Freeskier feilen am Stubaier Gletscher an Bestform

Österreichs beste Freeskier üben dieser Tage am Stubaier Gletscher für den Heimweltcup. Der Wettergott war am Dienstag ein Fan der Akrobaten auf zwei Brettern. Das große Ziel für Olympia: fünf Startplätze.

„Wetter einpacken, gut aufbewahren und in zwei Wochen wieder auspacken“, blickte Matthias Schenk, Sportlicher Leiter der Freeski-Sparte im Österreichischen Skiverband, am Dienstag am Stubaier Gletscher auf den strahlend blauen Himmel. Umgeben von diesem Ambiente brachte sich das Nationalteam mit den Tirolern Lara Wolf und Hannes Rudigier beim TT-Lokalaugenschein für den Slopestyle-Heimweltcup. (19. bis 22. November) in Schwung.

„Da zeigt sich das Stubai von seiner schönsten Seite“, genoss auch Nationaltrainer Martin Premstaller den Trainingstag in vollen Zügen. Ob das Wetter auch beim Heimweltcup so eine gute Figur abgibt?

Bei den bisherigen neun Weltcup-Auflagen am Stubaier Gletscher hatte man häufig Verschiebungen oder Abweichungen des Programms in Kauf nehmen müssen. „Unser Sport ist sehr wetterabhängig. Ist es windig? Wie ist die Sicht? Das sind bei uns Einflussfaktoren. Aber grundsätzlich sind wir vorbereitet und wenn es möglich ist zu fahren, lassen wir uns vom Wetter nicht drausbringen“, gab Premstaller die Marschroute aus.

Und bei aller Vorfreude auf den Heimweltcup war der Blick freilich auch schon in Richtung Olympia gerichtet - die Bewerbe der Freeskier steigen in Livigno. „Der Traum von mir ist, dass wir mit der vollen Mannschaft hinfahren, also vier Herren und eine Dame. Zurzeit schaut es ganz gut aus, wir sind zurzeit mit zwei Herren (Matej Svancer, Julius Forer, Anm.) qualifiziert. Wir versuchen jetzt, durch Konstanz den Druck aufzubauen“, erklärte Premstaller, der auf die erste österreichische Freeski-Olympiamedaille hofft: „Egal, in welcher Disziplin. Egal, in welcher Farbe.“