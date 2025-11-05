Naturspektakel am Himmel: Schickt uns eure Bilder vom Supermond in Tirol

Ein sehr heller Vollmond wird viele Himmelsbeobachter am 5. November ins Freie locken. Seit Jahrhunderten zieht der sogenannte Bibermond die Aufmerksamkeit auf sich.

Am 5. November erreicht der Vollmond seine maximale Strahlkraft. Anders als die Vollmonde anderer Monate, die etwa wie der Erdbeermond im Juni oft nach Früchten benannt sind, richtet der November-Vollmond den Blick auf die Tierwelt und ihre Vorbereitungen für den Winter.

Die Bezeichnung „Bibermond“ geht auf die Algonkin zurück, nordamerikanische Ureinwohner, die Naturzyklen genau beobachteten. Das helle Mondlicht unterstützte sie bei der nächtlichen Jagd auf das Nagetier. Da der Trabant der Erde näher steht als gewöhnlich, nennt man ihn Supermond.

Schönstes Wetter in Tirol

In unseren Breiten wird der Bibermond auch als Frostmond oder Nebelmond bezeichnet. Zum Glück macht er letzterem Namen am Mittwoch keine Ehre. Laut GeoSphere Austria herrscht dann in Tirol „das schönste Wetter“. Eine Steilvorlage für Himmelsbeobachter und alle Mondliebhaber sollte somit gegeben sein.

