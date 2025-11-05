Haschisch als Dubai-Schokolade getarnt, 20-Jähriger festgenommen

Hannover – Als Dubai-Schokolade getarntes Haschisch haben Zollbeamte im Landkreis Verden im deutschen Bundesland Niedersachsen gefunden. Vor zwei Wochen hätten die Beamten eine Frachtsendung aus Spanien kontrolliert, teilte das Zollfahndungsamt Hannover mit. In der Sendung wurden etwa 53 Kilogramm Marihuana entdeckt. In der Wohnung eines 20-Jährigen in Oyten seien die Ermittler auf weitere 20 Kilogramm Haschisch im Kühlschrank gestoßen.