Haschisch als Dubai-Schokolade getarnt, 20-Jähriger festgenommen
Hannover – Als Dubai-Schokolade getarntes Haschisch haben Zollbeamte im Landkreis Verden im deutschen Bundesland Niedersachsen gefunden. Vor zwei Wochen hätten die Beamten eine Frachtsendung aus Spanien kontrolliert, teilte das Zollfahndungsamt Hannover mit. In der Sendung wurden etwa 53 Kilogramm Marihuana entdeckt. In der Wohnung eines 20-Jährigen in Oyten seien die Ermittler auf weitere 20 Kilogramm Haschisch im Kühlschrank gestoßen.
„Die aufgefundenen Drogen waren als Dubai-Schokolade getarnt verpackt und zum Weiterverkauf vorbereitet“, sagte Guido Mäke, der Sprecher des Zollfahndungsamtes Hannover. Der Straßenverkaufswert der Drogen beläuft sich demnach auf rund 900.000 Euro. Der 20-Jährige steht im Verdacht, in den Cannabisschmuggel verwickelt zu sein. Er wurde festgenommen, einem Haftrichter vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft. (dpa)