Andreas Huber übernimmt Tiroler fh gesundheit und Direktion des AZW

Innsbruck – An den Spitzen zweier Tiroler Bildungseinrichtungen im Gesundheits- und Pflegebereich, der fh Gesundheit und dem Ausbildungszentrum West (AZW), gibt es mit Jahresbeginn 2026 einen Wechsel: Andreas Huber übernimmt die Geschäftsführung der Fachhochschule und die Direktion des AZW. Er folgt damit auf Walter Draxl, der seit der Gründung des AZW im Jahr 1991 diese Rolle ausgeübt hatte, teilten die tirol kliniken am Mittwoch mit.

Huber war zuletzt als Vorstand des Landesinstituts für Integrierte Versorgung Tirol (LIV) tätig gewesen und setzte sich nun in einem „mehrstufigen Bewerbungsverfahren mit über 30 Bewerberinnen und Bewerbern“ durch, hieß es. Das AZW mit seinen 30 Lehrgängen gehört gänzlich zu den tirol kliniken. Die fh gesundheit, die rund 50 Bachelor- und Masterstudiengänge und Lehrgänge für rund 2200 Studierende anbietet, ist wiederum im gemeinsamen Besitz der privaten Gesundheitsuniversität des Landes, der UMIT, sowie der tirol kliniken.