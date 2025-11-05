Antisemitische Vorfälle auf hohem Niveau: Wie der Tsunami zur Überflutung wurde

Die Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde verzeichnete im ersten Halbjahr 726 Vorfälle. Das ist zwar weniger als im Vorjahr. Im Vergleich zu den Jahren vor dem Überfall der Hamas auf Israel aber mehr als eine Verdoppelung.

Wien – Jüdinnen und Juden in Österreich leiden unter antisemitischen Vorfällen. Die Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) registrierte heuer im ersten Halbjahr 726 Vorfälle. Die Zahl ist damit im Vergleich zum Vorjahr (erstes Halbjahr 2024: 808 Meldungen) zwar gesunken. Das Niveau ist seit dem Herbst 2023 und den Angriffen der Terrororganisation Hamas auf Israel aber unverändert hoch. Im ersten Halbjahr 2023, vor dem Überfall der Hamas, waren es noch 311 Vorfälle.

Der antisemitische Tsunami wurde zu einer andauernden Überflutung. Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde

„Der antisemitische Tsunami wurde zu einer andauernden Überflutung“, kommentiert IKG-Präsident Oskar Deutsch diese Zahlen. Die Lage für Jüdinnen und Juden sei bedrohlich, jüdisches Leben sei aber weiterhin „selbstverständlicher Bestandteil Österreichs“. Dies sei nur dank umfassender Sicherheitsvorkehrungen möglich.

Häufung bedrohlicher Vorfälle im Sommer 2025

Die Meldestelle berücksichtigt nur eindeutig antisemitische Fälle. Die Meldebereitschaft dürfte rückläufig sein, „weil sich von Antisemitismus Betroffene zunehmend zurückziehen“, heißt es in einer Aussendung der IKG. Die Tendenz sei aber weiterhin hoch. So habe es in den heurigen Sommermonaten eine Häufung besonders bedrohlicher Fälle gegeben. Diese werden sich aber erst im Bericht für das ganze Jahr 2025 niederschlagen.

Wir stellen fest, dass antisemitische Übergriffe zur Dauerbelastung wurden. Der Alltag vieler Gemeindemitglieder ist von einem latenten Unsicherheitsgefühl begleitet. Benjamin Nägele, Generalsekretär der Kultusgemeinde

Die Statistik umfasst fünf körperliche Angriffe auf Menschen, acht Bedrohungen, 78 Sachbeschädigungen, 203 Massenzuschriften und 432 Fälle von verletzendem Verhalten. Besonders oft gab es israelbezogenen Antisemitismus, antisemitisches „Othering“ und Relativierungen der Shoah, also des Völkermords an den Juden während der Nazi-Herrschaft. In 77 Fällen kam es zu einem Aufruf oder zur Verherrlichung von Terror gegen Juden.

Regierung überarbeitet Strategie gegen Antisemitismus

Mit 202 der gemeldeten Vorfälle waren die meisten politisch links motiviert. 195 kamen von muslimischen Personen oder Organisationen, 147 vom rechten Spektrum. Bei 182 Meldungen konnte die Weltanschauung der Verursacher nicht festgelegt werden.