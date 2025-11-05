Gute Sicht auf den Mond
Von wegen trüber November: Stabiles Hoch bringt weiterhin Herbstwetter vom Feinsten
Der Herbst zeigt sich auch im November von seiner bunten Seite, wie von TT-Leser Max Scherer in Schwaz festgehalten. Die klare Nacht auf Donnerstag bietet außerdem hervorragende Sicht auf den „Supermond“ – Sepp Greiderer hat ihn schon eine Nacht früher abgelichtet.
© Leserfotos: Max Scherer, Sepp Greiderer
Der vorletzte Monat des Jahres zeigt sich derzeit von seiner ungewohnt milden Seite: Statt Nebel und Regen dominieren Sonne und die Reste des goldenen Herbstlaubs. Am Wochenende flaut der Hochdruckeinfluss allerdings ein Stück ab.