Nach Sondergemeinderat

„Junge Talstation“ soll Kulturort bleiben: Die Stunde der Wahrheit schlägt im März

Die Stadt Innsbruck bekennt sich dazu, dass die ehemalige Talstation ein Kulturort bleiben soll – eine Sanierung wird aber komplex und kostspielig.
© Rita Falk
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Nach einem hitzigen, von der Opposition angestrengten Sondergemeinderat steht fest: Die „Junge Talstation“ in Innsbruck soll langfristig als Kulturort abgesichert werden. Bis März soll ein Sanierungskonzept vorliegen – doch die Hürden und Auflagen sind hoch.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561