Nach Sondergemeinderat
„Junge Talstation“ soll Kulturort bleiben: Die Stunde der Wahrheit schlägt im März
Die Stadt Innsbruck bekennt sich dazu, dass die ehemalige Talstation ein Kulturort bleiben soll – eine Sanierung wird aber komplex und kostspielig.
© Rita Falk
Nach einem hitzigen, von der Opposition angestrengten Sondergemeinderat steht fest: Die „Junge Talstation“ in Innsbruck soll langfristig als Kulturort abgesichert werden. Bis März soll ein Sanierungskonzept vorliegen – doch die Hürden und Auflagen sind hoch.