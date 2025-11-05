Einbruch in Iselsberg geklärt, Drogen bei Hausdurchsuchung sichergestellt

Iselsberg – Die Polizei konnte einen Einbruchsdiebstahl in Iselsberg klären. Ein 30-Jähriger wird verdächtigt, im September aus einem Tresor einer Wohnung Goldmünzen im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages gestohlen zu haben. Außerdem soll er mit einer entwendeten Bankomatkarte Anfang Oktober einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag behoben haben.