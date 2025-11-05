Goldmünzen gestohlen
Einbruch in Iselsberg geklärt, Drogen bei Hausdurchsuchung sichergestellt
Iselsberg – Die Polizei konnte einen Einbruchsdiebstahl in Iselsberg klären. Ein 30-Jähriger wird verdächtigt, im September aus einem Tresor einer Wohnung Goldmünzen im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages gestohlen zu haben. Außerdem soll er mit einer entwendeten Bankomatkarte Anfang Oktober einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag behoben haben.
Bei der Hausdurchsuchung am Montag in der Wohnung des Beschuldigten konnten „circa 300 g Cannabiskraut, Rückstände von weiteren Suchtmitteln sowie Suchtmitteluntensilien sichergestellt werden“, berichtet die Polizei. In einer ersten Vernehmung zeigte sich der 30-jährige Österreicher umfassend geständig. Er wird an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)