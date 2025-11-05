Unbekannter fuhr in Telfs Fußgänger (15) auf Zebrastreifen an und flüchtete

Telfs – Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich am Dienstagabend in Telfs ereignet: Gegen 18.35 Uhr überquerte ein 15-Jähriger die Mieminger Straße (B189) im Bereich des Kreisverkehrs Obermarkt, als er am Zebrastreifen von einem Auto erfasst wurde. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich unbestimmten Grades am Bein. Das Fahrzeug, das aus der Professor-Andreas-Eidenberger-Straße kam, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in unbekannte Richtung fort.