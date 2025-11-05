Unbekannter fuhr in Telfs Fußgänger (15) auf Zebrastreifen an und flüchtete
Telfs – Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich am Dienstagabend in Telfs ereignet: Gegen 18.35 Uhr überquerte ein 15-Jähriger die Mieminger Straße (B189) im Bereich des Kreisverkehrs Obermarkt, als er am Zebrastreifen von einem Auto erfasst wurde. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich unbestimmten Grades am Bein. Das Fahrzeug, das aus der Professor-Andreas-Eidenberger-Straße kam, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in unbekannte Richtung fort.
Die Polizeiinspektion Telfs sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder andere zweckdienliche Hinweise geben können. Gesucht wird nach einem grau/silbrigen Pkw mit vermutlich ähnlicher Form eines älteren Opel Corsa. Der Fahrer wird als „älterer Mann“ beschrieben. Hinweise sind unter 059133/7126 erbeten. (TT.com)