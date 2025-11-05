Rauschender Gala-Abend à la Hollywood: Das sind Tirols Pflegerinnen und Pfleger des Jahres

Bei der feierlichen Verleihung des Curo Pflege-Awards im Haller Salzlager wurden Menschen in Pflegeberufen vor den Vorhang geholt.

Am Dienstag war es endlich so weit: Bei einem feierlichen Gala-Abend im Salzlager Hall wurde der diesjährige Curo Pflege-Award der Tiroler Tageszeitung in Zusammenarbeit mit den tirol kliniken verliehen. MOHO-Vorstandsvorsitzende Silvia Lieb betonte zu Beginn die gesamtgesellschaftliche Verantwortung, das Thema Pflege präsenter zu machen. „Auch die TT als mediale Nr. 1 in Tirol hat die Aufgabe, die Menschen in den Pflegeberufen in den Fokus zu rücken.“

Lieb freute sich über das beeindruckende Feedback auf die Curo-Ausschreibung: 220 Nominierungen für den Curo Pflege-Award waren eingereicht und über 7000 Stimmen über das Online-Voting abgegeben worden.

LR Cornelia Hagele (mit Mikrofon), MOHO-Vorstandsvorsitzende Silvia Lieb (r.) und Christian Haring (tirol kliniken, 2.v.l.) mit dem Moderations-Team Kathi Hager und Marco Witting. © Rita Falk

Christian Haring, medizinischer Geschäftsführer der tirol kliniken, betonte die hohen fachlichen und menschlichen Kompetenzen der Pflegerinnen und Pfleger. Sie würden Menschen in schweren Erkrankungssituationen, manchmal auch am Ende des Lebens, begleiten und betreuen. „Die Ausgezeichneten werden stellvertretend für die vielen anderen, die im Pflegeberuf aktiv sind, geehrt.“

Landesrätin Cornelia Hagele wies auf die Wichtigkeit hin, die Leistungen der Pflegekräfte sichtbar zu machen. Sie strich auch die Vielfalt der Tätigkeitsbereiche und Berufsbilder in der Pflege heraus. „Ohne Pflege würde unsere ganze Gesellschaft nicht funktionieren.“

Die begehrte Pflege-Auszeichnung ist eine Skulptur des Künstlers Georg Loewitt. © Rita Falk

Hollywood-Flair in Hall

Die Gala im festlich dekorierten Saal des Salzlagers bot viel Glanz und Glamour. Moderatorin Kathi Hager und TT-Chefredakteur Marco Witting führten gekonnt locker durch einen abwechslungsreichen Abend. Manches erinnerte an die Oscar-Verleihung, und so gab es auch immer wieder die eine oder andere Hollywood-Anspielung. Isolde Steig, Vorständin der Tiroler Versicherung, stellte aber auch fest: „Der Curo Pflege-Award ist viel wichtiger als die Scheinwelt der Oscars.“

Der Curo wurde wieder in 7 Kategorien („die glorreichen Sieben“) vergeben. Vor der Verkündung der Gewinner*innen wurden die Nominierungen durch Arbeitskolleg*innen, Verwandte oder Angehörige von Pflege-Patienten auf den Videowalls eingespielt. Die teils lustig, teils sehr emotional vorgetragenen Clips sorgten für viele Lacher, und auch für die eine oder andere Träne. Und dann hieß es: „And the Curo goes to …“

Festliches Ambiente im Saal des Salzlagers Hall. © Rita Falk

Es gibt eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die Menschen in Pflegeberufen sichtbarer zu machen. Silvia Lieb, MOHO-Vorstandsvorsitzende

Die Ausgezeichneten waren von der Preisverleihung durchweg angetan. „Ein total schöner Abend mit einer tollen Atmosphäre“, zeigte sich „Alleskönner“-Preisträger Johannes Moser aus Alpbach gerührt. „Es gibt so viele tolle Pflegekräfte, die sich bemühen, den Alltag von kranken oder behinderten Menschen leichter zu machen. Das wird im Rahmen dieser Gala wertgeschätzt, aber auch in vielen Begegnungen im Alltag.“

„Moreland“ umrahmten als Duo den Abend mit Evergreens und musikalischen Schmankerln. © Rita Falk

Der Curo Pflege-Award bewegt

„Wie ich von der Auszeichnung erfahren habe, war das für mich wie ein Traum“, erklärte der „Pfleger des Jahres“, Franz Unterpertinger. Nächstes Jahr wird er in den Ruhestand gehen. „Der Curo ist der krönende Abschluss meines Arbeitslebens. Auch, weil man als Mensch und als Pfleger wahrgenommen wird.“ Seine stolze Tochter Jasmin hatte ihn nominiert. „Ich bin durch meinen Vater selbst in den Pflegeberuf gekommen“. Und das inzwischen mit Diplom und Bachelor. „Die Liebe und Menschlichkeit, die hinter der Arbeit meines Vaters steckt, hat mich immer fasziniert.“

Die Ausgezeichneten des Curo Pflege-Awards 2025

Dass der Curo Pflege-Award tatsächlich etwas bewegen kann, zeigte Francesco Quaresmini, Gewinner der „Einsteiger“-Kategorie. „Ich habe meinem Umfeld viel vom Curo erzählt.“ Durch den Award hätten einige erst begonnen, sich für die Pflege zu interessieren. „Ein Bekannter von mir macht jetzt die Ausbildung zur Pflegefachassistenz.“

Die Ausgezeichneten des Curo Pflege-Awards 2025 Einsteiger:in: Francesco Quaresmini, Pflegefachsassistent Mentor:in: Egon Viertl, DGKP Alleskönner:in: Johannes Moser, DGKP Spezialist:in: Erwin Adrigan, DGKP Teamgeist: Onkologie-/Palliativstation Natters alias „Die Schwarzwaldklinik“ Wegweiser:in: Daniela Meier, MBA, DGKP Pfleger des Jahres 2025: Franz Unterpertinger, Pflegeassistent