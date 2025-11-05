EU-Staaten schwächten Klimaziel für 2040 ab

Nach einem Verhandlungsmarathon erzielten die Umweltminister zwar eine Einigung, schwächten den Vorschlag der Kommission jedoch ab.

Brüssel – Die EU-Staaten haben sich mit Verspätung kurz vor der Weltklimakonferenz COP30 auf ein verbindliches Klimaziel für 2040 geeinigt, dieses aber in letzter Minute abgeschwächt. Die EU-Umweltminister beschlossen am Mittwoch in Brüssel einen in der Nacht nach mehr als 18-stündigen Verhandlungen erzielten Kompromiss. Demnach soll der Ausstoß von Treibhausgasen um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken. Davon können jedoch bis zu fünf Prozentpunkte durch den Klimazertifikate-Kauf in Drittstaaten erbracht werden.

Damit müssten die Emissionen in der EU in Summe faktisch nur um 85 Prozent verringert werden. Zudem einigten sich die Minister auf ein Zwischenziel für 2035, das eine Emissionsminderung in einer Spanne von 66,25 bis 72,5 Prozent vorsieht. Der Start des neuen Emissionshandels für Verkehr und Gebäude (ETS2) wird auf 2028 verschoben.

Monatelanges Ringen

Dem Beschluss waren monatelange Verhandlungen vorausgegangen. Ursprünglich hatte die EU-Kommission eine Senkung um 90 Prozent mit einem Anteil von maximal drei Prozent an Zertifikaten aus Drittstaaten vorgeschlagen. Länder wie Polen, Ungarn und die Slowakei stimmten am Ende gegen den Kompromiss, konnten die für einen Beschluss nötige qualifizierte Mehrheit jedoch nicht verhindern.

Die EU stand unter Zeitdruck für ihr neues Klimaziel, um nicht mit leeren Händen zum Weltklimagipfel in Brasilien zu fahren. Dort trifft EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 6. November andere Staats- und Regierungschefs. „Wir haben viel zu verlieren. Wir riskieren unsere internationale Führungsrolle“, sagte Spaniens Umweltministerin Sara Aagesen. Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) begrüßte den Kompromiss. Die EU habe einen klimapolitischen Pfad vorgelegt, der auch die Wettbewerbsfähigkeit in Europa sicherstelle und die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten reduziere. „Aus meiner Sicht ist das ein ganz klares und starkes Signal, das Europa bei der COP30 in Belem einbringen wird“, so Totschnig.