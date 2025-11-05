Mehr als 10.000 Euro Schaden

Bronzefiguren vor Kufsteiner Mehrparteienhaus gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Kufstein – Unbekannte haben zwischen 31. Oktober und 1. November in der Meraner Straße in Kufstein zwei Bronzefiguren gestohlen, die auf dem Vorplatz eines Mehrparteienhauses montiert waren. Die Täter verwendeten laut Polizei ein bisher unbekanntes Werkzeug, mit dem sie die Statuen aus dem Fundament herausrissen.

Durch die Tat soll ein Schaden von mehr als 10.000 Euro entstanden sein. Die Polizeiinspektion Kufstein (Tel.: 059133/7210) bittet um Hinweise. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051