Bronzefiguren vor Kufsteiner Mehrparteienhaus gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Kufstein – Unbekannte haben zwischen 31. Oktober und 1. November in der Meraner Straße in Kufstein zwei Bronzefiguren gestohlen, die auf dem Vorplatz eines Mehrparteienhauses montiert waren. Die Täter verwendeten laut Polizei ein bisher unbekanntes Werkzeug, mit dem sie die Statuen aus dem Fundament herausrissen.