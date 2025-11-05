Mehr als 10.000 Euro Schaden
Bronzefiguren vor Kufsteiner Mehrparteienhaus gestohlen: Polizei bittet um Hinweise
Kufstein – Unbekannte haben zwischen 31. Oktober und 1. November in der Meraner Straße in Kufstein zwei Bronzefiguren gestohlen, die auf dem Vorplatz eines Mehrparteienhauses montiert waren. Die Täter verwendeten laut Polizei ein bisher unbekanntes Werkzeug, mit dem sie die Statuen aus dem Fundament herausrissen.
Durch die Tat soll ein Schaden von mehr als 10.000 Euro entstanden sein. Die Polizeiinspektion Kufstein (Tel.: 059133/7210) bittet um Hinweise. (TT.com)